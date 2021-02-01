العراق يسجل 984 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 620 ألفًا و620 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 593 ألفًا و384 حالة، وبنسبة شفاء 95.6%، فيما تم تسجيل 10 وفيات جراء الإصابة بالفيروس بإجمالي 13 ألفًا و57 حالة.