تأجيل محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التزوير لـ5 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة أحمد سامح، شريك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي لـ5 أبريل للنطق بالحكم.كان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، قد قرر تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.فيما تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد حنين حسام، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، التي تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.