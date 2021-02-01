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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يرحب بتسمية المرشحين لحكومة انتقالية موحدة في ليبيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:13 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بتوصل "منتدى الحوار الليبي" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والشعب الليبي، إلى قائمة المرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي تشمل مناصب لمجلس الرئاسة ومنصب رئيس الوزراء، والمتوقع أن تشرف على الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وجدد رئيس المفوضية اليوم الإثنين، التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم شعب ليبيا الشقيق في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لـ"منتدى الحوار الليبي" بكامل أعضائه في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد أسبوع من تلقيها الترشيحات، وكشفت البعثة التي تترأسها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن تلقيها 24 مرشحا للمجلس الرئاسي، و21 مرشحا لرئاسة الوزراء.

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