برلماني: الرشاوى والمحسوبيات تسطير على التعيينات

رد النائب أحمد فرغلي بمجلس النواب على عرض وزير البترول لخطة الوزارة وإنجازاتها، حيث أكد النائب أن الوزارة تشهد إنجازا كبيرا إلا أن هناك ملفات على الوزارة أن تحقق فيها.حيث واجه "أحمد فرغلي" الوزير بأزمة الفساد والرشاوى بشركات بورسعيد، وأكد أن رؤساء الشركات يتعاملون وكأنها عزب خاصة، فالرشاوى والمحسوبيات تسطير على التعيينات، موضحًا أن هناك اضطهاد في تعيينات أبناء بورسعيد، قائلًا "يجب غلق كلية الغاز الطبيعي والمدرسة البترولية لعدم تعيين اي خريج منهم رغم وجود التخصص".وفتح "نائب بورسعيد" ملف الـ 100 مليون جنيه التي قام الرئيس بإعطاء توجيهاته لتقديمها كخدمات مجتمعية لأبناء بورسعيد وقرى غرب بورسعيد الأكثر فقرا بمصر.وطالب "أحمد فرغلي" بضرورة إرسال لجنة من الوزارة للتحقيق في فساد التعينات للغرباء من خارج بورسعيد، وجاء رد الوزير بأنه سيتم عمل تحقيق في الأمر.