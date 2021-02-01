الجيش اللبناني يعتقل 18 لبنانيا وسوريا على صلة بـ «داعش»

قال الجيش اللبناني اليوم الاثنين، إنه اعتقل 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.وقال الجيش في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة "عمليات ميدانية" خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.وجاء في البيان "أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".