ماليزيا تسجل 4214 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 4214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يشكل انخفاضًا في الإصابات اليومية بالفيروس مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.وقال مدير عام الوزارة، الدكتور نور هشام عبدالله، حسبما أوردت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، اليوم الإثنين: "إن معدل الشفاء من الفيروس ارتفع، إذ تماثل 4 آلاف و280 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 170 ألفًا و329 متعافٍ".وأضاف: "أنه تم تسجيل 10 وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 770 وفاة"، موضحًا أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 219 ألفًا و173 إصابة، وبلغ عدد الحالات النشطة 48 ألفًا و74 حالة.