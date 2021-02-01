الفلبين تسجل 1658 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، تسجيل ألف و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 527 ألفًا و272 إصابة.وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة (فلبين ستار) أن 27 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 487 ألفًا و574، في حين توفي 58 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 10 آلاف و807.وأظهرت بيانات أوردتها وزارة الصحة أن الحالات النشطة أو تلك التي لا تزال تخضع للحجر الصحي أو تتلقى العلاج بلغت 28 ألفا و891 حالة، ما يشكل 5.5% من إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد.