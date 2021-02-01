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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطماطم بـ2.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:09 م
الخضروات والفواكه
الخضروات والفواكه
نرمين محمود الدهان
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طرحت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

br />وتنشر "الدستور" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، البطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام، الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات والرومي 5.5 والألوان 18.5 جنيه والليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.
- لتفاح السكرى 25 جنيها
‏‎‏- كانتلوب "أناناس" بـ 6 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدي 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالي 25 جنيها.
‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات

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