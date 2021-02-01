الطماطم بـ2.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:09 م
نرمين محمود الدهانطباعة
طرحت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
br />وتنشر "الدستور" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، البطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام، الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات والرومي 5.5 والألوان 18.5 جنيه والليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.
- لتفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ 6 جنيهات
- الموز البلدي 10.5 جنيه.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
- التفاح الإيطالي 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات
br />وتنشر "الدستور" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، البطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام، الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات والرومي 5.5 والألوان 18.5 جنيه والليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.
- لتفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ 6 جنيهات
- الموز البلدي 10.5 جنيه.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
- التفاح الإيطالي 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات