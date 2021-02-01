الطماطم بـ2.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.br />وتنشر "الدستور" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، البطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام، الباذنجان الأبيض 7 جنيهات‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات والرومي 5.5 والألوان 18.5 جنيه والليمون 17 جنيها.- الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.- لتفاح السكرى 25 جنيها‏‎‏- كانتلوب "أناناس" بـ 6 جنيهات‏‎‏‎- الموز البلدي 10.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.‏- التفاح الإيطالي 25 جنيها.‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه- البسلة 8 جنيهات