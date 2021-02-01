بيسكوف: الوضع الوبائي في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع الحالي فيما يخص انتشار فيروس كورونا في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر.وأضاف بيسكوف وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الاثنين: "أن الوضع الوبائي في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر لكنه متغير، لهذا لا توجد قرارات بشأن موعد وصيغة رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية حتى الآن".وكان محافظ موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن، في وقت سابق، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.وسجلت روسيا اليوم 17 ألفًا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 28 أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و868 ألفًا و87 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 73 ألفًا و619 وفاة، بعد تسجيل 437 وفاة جديدة.