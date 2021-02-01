«السكة الحديد»: لجان على أبواب المحطات للتأكد من ارتداء الكمامة

قالت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، إنها نظمت حملات تفتيش على الكمامات داخل محطات السكك الحديدية، مع وجود لجان مماثلة على الأبواب في محطة رمسيس لمنع دخول الركاب بدون ارتداء الكمامة، والتأكد من ارتدائها بصورة سليمة.وأوضحت هيئة السكك الحديدية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها تتابع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتمنع دخول الركاب بدون كمامة إلى جانب توفير كل سبل التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.