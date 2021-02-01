رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة معوقات الرصف بعدد من الطرق المحلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:07 م
محافـظ المنوفية
محافـظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، مدير مديرية الطرق، رئيس قطاع الكهرباء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام شركة المصرية للاتصالات، وممثلي عن شركة غاز مصر والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وممثلي عدد من الشركات المنفذة.

وفى بداية الاجتماع وجه محافظ المنوفية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الغاز بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالقطاعين بمركزي الشهداء وأشمون وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف وتنمية وتطوير كافة الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة " حياة كريمة ".

كما تناول الاجتماع استعراض بعض معوقات أعمال الرصف بطريق دلهمو منشأة جريس جسر النيل بطول 5 كم بمركز أشمون، كذا شارع الحرية بناحية ميت شهالة بمركز الشهداء بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع جسر السمسمية، ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع شركة المصرية للاتصالات بتذليل كافة المعوقات خلال اسبوعين لنهو اعمال الرصف بطريق دلهمو – منشأة جريس بمركز اشمون وفق الجدول الزمني المقرر، كما وجه رئيس قطاع الكهرباء بإزالة كافة معوقات الرصف بشارع الحرية بمركز الشهداء في أقرب وقت.

وأشار مدير الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية بأنه تم البدء في أعمال رصف طريق 98 لبيشة رملة الانجب دلهمو بطول 20كم وبتكلفة 35.7 مليون جنية وكذا طريق مدخل عرب الرمل وطريق مدخل أجهور الرمل بقويسنا، فضلا على أنه جارى استكمال أعمال الرصف بطريق ترعة المسلك بالحي الغربي بشبين الكوم بعد التنسيق مع شركات الكهرباء والغاز لنقل الأعمدة الجانبية ورفع محابس الغاز بالطريق، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف طريق 848 المرصوف وحتى طريق 24 الحامول سرس الليان ( المرحلة الاولى والثانية ) بطول 5كم وبتكلفة 10.5 مليون جنية، مضيفا بأنه تم توريد طبقة الأساس لأعمال الرصف لعدد 6 شارع المتفرع من السكة التحتانية (كفر مصلحة ) بحي شرق شبين الكوم.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في المواعيد المحددة طبقا للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية، كما شدد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي والتحول الرقمي بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

موضوعات متعلقة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر