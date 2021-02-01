محافـظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة معوقات الرصف بعدد من الطرق المحلية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، مدير مديرية الطرق، رئيس قطاع الكهرباء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام شركة المصرية للاتصالات، وممثلي عن شركة غاز مصر والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وممثلي عدد من الشركات المنفذة.وفى بداية الاجتماع وجه محافظ المنوفية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الغاز بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالقطاعين بمركزي الشهداء وأشمون وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف وتنمية وتطوير كافة الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة " حياة كريمة ".كما تناول الاجتماع استعراض بعض معوقات أعمال الرصف بطريق دلهمو منشأة جريس جسر النيل بطول 5 كم بمركز أشمون، كذا شارع الحرية بناحية ميت شهالة بمركز الشهداء بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع جسر السمسمية، ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع شركة المصرية للاتصالات بتذليل كافة المعوقات خلال اسبوعين لنهو اعمال الرصف بطريق دلهمو – منشأة جريس بمركز اشمون وفق الجدول الزمني المقرر، كما وجه رئيس قطاع الكهرباء بإزالة كافة معوقات الرصف بشارع الحرية بمركز الشهداء في أقرب وقت.وأشار مدير الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية بأنه تم البدء في أعمال رصف طريق 98 لبيشة رملة الانجب دلهمو بطول 20كم وبتكلفة 35.7 مليون جنية وكذا طريق مدخل عرب الرمل وطريق مدخل أجهور الرمل بقويسنا، فضلا على أنه جارى استكمال أعمال الرصف بطريق ترعة المسلك بالحي الغربي بشبين الكوم بعد التنسيق مع شركات الكهرباء والغاز لنقل الأعمدة الجانبية ورفع محابس الغاز بالطريق، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف طريق 848 المرصوف وحتى طريق 24 الحامول سرس الليان ( المرحلة الاولى والثانية ) بطول 5كم وبتكلفة 10.5 مليون جنية، مضيفا بأنه تم توريد طبقة الأساس لأعمال الرصف لعدد 6 شارع المتفرع من السكة التحتانية (كفر مصلحة ) بحي شرق شبين الكوم.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في المواعيد المحددة طبقا للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية، كما شدد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي والتحول الرقمي بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف.