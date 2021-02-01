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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتفقدا المشروعات بكفر الزيات وطنطا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:06 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، مركزي كفر الزيات وطنطا، بدأت الجولة بتفقد الشوارع التي سيتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة كفر الزيات، كما تابع رفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد محافظ الغربية، آخر مراحل التطوير بمشروع محطة البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، والتي تحتوي على8 عنابر ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، ثم اتجه لتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، أعمال التطوير بميدان المحطة، السيد البدوي وأعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الثالثة بمدينة طنطا.

وأكد "رحمي" أنه يتابع تطور كافة المشروعات بالمحافظة بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المتفق عليها مع الشركات في التنفيذ وأن الانتهاء من المشاريع سوف يكون في الميعاد المحدد مسبقًا.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المحال التجارية، بشارع عمر زعفان بطنطا لتعديه على حرم الطريق العام بشكل أدى إلى غلق الطريق.

رافقه خلال الجولة محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، المهندس حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا،عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

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