مصرع شخص في سقوط سيارة ملاكي من كوبري أكتوبر (صور)

لقى شخص مصرعه في حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر، بمحافظة القاهرة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي، من أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه العباسية بنطاق قسم شرطة ثان مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط سيارة ووفاة قائدها، وتم نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.