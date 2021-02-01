ضبط 10 محال دشنت «أوكازيونات وهمية» في بورسعيد

أصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تعليمات بتشديد الرقابة على المحال التجارية تحت إشراف مفتشي الرقابة التجارية قبل بدأ الأوكازيون الشتوي 7 فبراير الجاري.وأوضح ثابت، أنه تم المرور على الأسواق وتحديدًا فيما يخص مجال البيوع التجارية (الأوكازيون) للوقوف على مدى التزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننه، باستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم.وإعمالًا بذلك، تم تحرير 10 محاضر لمحال تجارية مختلفة بأنحاء متفرقة بالمحافظة، لمخالفة القانون 100لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والأوكازيون بدون تصريح وفى غير الأوقات المصرح بها لعمل الأوكازيون من الجهات الرسمية المختصة.ووجه ثابت التجار بضرورة الالتزام بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضده (أوكازيون بدون ترخيص).