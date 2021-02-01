تباطؤ نمو المصانع في بريطانيا بسبب كورونا وبريكست

أظهر مسح نُشر اليوم الاثنين، أن المصنّعين البريطانيين واجهوا ضربة مزدوجة الشهر الماضي بسبباضطراب حركة الشحن عالميا جراء تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا مصحوبا بحواجز تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.وأظهرت بيانات منفصلة من بنك إنجلترا المركزي انخفاضا قياسيا في الاقتراض من جانب المستهلكين في ديسمبر، مما قد يمهد الطريق لتعافي الإنفاق بمجرد انحسار الوباء.لكن في الوقت الحالي، ترسم البيانات صورة للاقتصاد البريطاني الذي يواجه صعوبات في أوائل عام 2021 بينما يدرس وزير المالية ريشي سوناك ما إذا كان سيمدد برامج الدعم الطارئة.وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات إن المسح الشهري لقطاع المصانع أظهر تضررا لطلبات التصدير الجديدة ومؤشرات على مشكلات في سلاسل الإمداد وضغوطا تضخمية.