رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تخفيض أسعار تذاكر الطيران.. أماكن يمكن زيارتها في الشتاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:04 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة لدعم مبادرة "شتى في مصر"، لتشجيع السياحة الداخلية، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا، الأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وتعتبر محافظتي أسوان والأقصر من أفضل الوجهات السياحية التى يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء، والاستمتاع بالتخفيض في أسعار الطيران.

من أبرز الأماكن في محافظة أسوان:
معبد فيلة: يعتبر من أهم المعابد بمحافظة أسوان، وهي جزيرة تقع في منتصف النيل، ويوجد بالجزيرة العديد من المعابد الأخرى التى ترجع لعصر الملك تحتمس الثالث.
أبو سمبل: تقع حاليًا غرب أسوان، وشيد هذه المعابد الملك رمسيس الثالث.
السد العالي: إذا ذهبت إلى أسوان فعليك زيارة السد العالي لا محال، ويدل على التقدم مصر معماريًا.
القرية النوبية: تحتوي على تماثيل وتعرض أهم أجزاء من حياة البيت النوبي.
معبد كوم أمبو: يتكون من طابقين ويحتوي على العديد من القاعات التى تحتوي على أعمدة مليئة بالرسومات والزخارف.
متحف النيل: يجمع العديد من الآثار القديمة لدول حوض النيل، مع علامات إرشادية تحكي الكثير عن رحلة النهر الخالد.

أهم المزارات بالأقصر
معبد الكرنك: من أهم المعابد هناك وهو عبارة عن مجمع للمعابد يجمع حوالي 11 معبدًا، واستمر بناؤه حوالي 2000 عام.
متحف التحنيط: تعرف على أسرار التحنيط وهو يقع شمال معبد الأقصر على كورنيش النيل.
دير المدينة: عبارة عن مجمع سكني متكامل، بيوت فرعونية ومقابر مزخرفة.
وادي الملوك: عبارة عن موقع يضم أهم المقابر الملكية، وبعض الأشخاص المهمين بالحاشية الملكية، ولذلك يتوافد عليه الكثير من السياح.

موضوعات متعلقة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر