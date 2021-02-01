بعد تخفيض أسعار تذاكر الطيران.. أماكن يمكن زيارتها في الشتاء

قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة لدعم مبادرة "شتى في مصر"، لتشجيع السياحة الداخلية، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا، الأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.وتعتبر محافظتي أسوان والأقصر من أفضل الوجهات السياحية التى يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء، والاستمتاع بالتخفيض في أسعار الطيران.من أبرز الأماكن في محافظة أسوان:معبد فيلة: يعتبر من أهم المعابد بمحافظة أسوان، وهي جزيرة تقع في منتصف النيل، ويوجد بالجزيرة العديد من المعابد الأخرى التى ترجع لعصر الملك تحتمس الثالث.أبو سمبل: تقع حاليًا غرب أسوان، وشيد هذه المعابد الملك رمسيس الثالث.السد العالي: إذا ذهبت إلى أسوان فعليك زيارة السد العالي لا محال، ويدل على التقدم مصر معماريًا.القرية النوبية: تحتوي على تماثيل وتعرض أهم أجزاء من حياة البيت النوبي.معبد كوم أمبو: يتكون من طابقين ويحتوي على العديد من القاعات التى تحتوي على أعمدة مليئة بالرسومات والزخارف.متحف النيل: يجمع العديد من الآثار القديمة لدول حوض النيل، مع علامات إرشادية تحكي الكثير عن رحلة النهر الخالد.أهم المزارات بالأقصرمعبد الكرنك: من أهم المعابد هناك وهو عبارة عن مجمع للمعابد يجمع حوالي 11 معبدًا، واستمر بناؤه حوالي 2000 عام.متحف التحنيط: تعرف على أسرار التحنيط وهو يقع شمال معبد الأقصر على كورنيش النيل.دير المدينة: عبارة عن مجمع سكني متكامل، بيوت فرعونية ومقابر مزخرفة.وادي الملوك: عبارة عن موقع يضم أهم المقابر الملكية، وبعض الأشخاص المهمين بالحاشية الملكية، ولذلك يتوافد عليه الكثير من السياح.