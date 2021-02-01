«تموين الأقصر» تصدر نشرة بتسعيرة الخضر والفاكهة

أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق، كما أعلنت المديرية عن بدء موسم الأوكازيون الشتوى لعام 2021 بداية من يوم الأحد المقبل 7 فبراير الجارى ولمدة شهر كامل.وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفي، أنه ذلك جاء في ضوء الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتكثيف الرقابة علي الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الإلتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، مؤكدًا على أنه سيتم التصدي بحزم لكل مخالف حيث أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنية، موجهًا الدعوة إلى كافة المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، وذلك حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.