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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط تهريب طائرة تنصت وأسلحة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:02 م
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية وعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 10 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طائرة لاسلكية تعمل بالريموت كنترول و297 أجزاء هياكل طائرات لاسلكية مفككة و9 مطواة قرن غزال و19 هاتف محمول ماركة آيفون و60 علبة سولبادين و716 شريط بنادول وجهاز تنفس صناعى وجهاز طبي مستعمل و200 كيلو عبايات حريمي مستعملة و480 طلقة خرسانية و17علبة بودرة عسل نحل و82 أسطوانة بلاي استيشن مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كلا من مصطفى الحسينى وأحمد السعيد ومحمود سراج وحاتم حسنين بإدارة الحركة محمد عبد الرؤوف مدير التعريفة وأيمن بهجات مأمور التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و54 ألف و747 جنيه.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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