انقلاب ميانمار.. الأسباب والدوافع والسيناريوهات المقبلة

كيف حدث الانقلاب؟

أبرز المعتقلين

أسباب الانقلاب

سيناريوهات ما بعد الانقلاب

عاشت ميانمار ليلة مثيرة عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش علي زعيمة البلاد، حيث اعتقل رئيس البلاد، وين مينت، فضلًا عن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" في تصريحات صحفية، لكن ما هى تفاصيل هذا الانقلاب؟.. وماذا حل بكبار الساسة في البلاد؟ وما هي السيناريوهات المقبلة عقب الانقلاب.سيعوق الانقلاب مسار سنوات من الجهود المدعومة من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي.أعلن جيش ميانمار في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، الاثنين، أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.وعقب اعلان الجيش تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.وكشفت مصادر لموقع فايس، عن شعور المواطنين منذ أيام أن شيئا كبيرا قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.وعقب وقوع الانقلاب هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف اخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود.فيما قامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.أهم المعتقلين في الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار، هي أونغ سان سو كي، التي اعتقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.ونشر عضو بالبرلمان مقطعا مصورا على فيسبوك، يظهر اعتقال النائبة في البرلمان بابا هان، ويظهر زوجها في المقطع وهو يتوسل لرجال في زي عسكري يقفون خارج البوابة أن يتركوها وشأنها، كما يظهر طفل صغير يتشبث بصدره وينخرط في البكاء.فيما فرضت قوات الأمن في العاصمة الإقامة الجبرية على أعضاء البرلمان، حسب ما أوضح نائبان.وقال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان.وأضاف أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.ونشرت صفحة لحزب سو كي على فيسبوك تم التحقق منها، تعليقات قالت إنها كتبت تحسبا لوقوع انقلاب، ونقلت عن سو كي قولها، إن "على الناس الاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة"، وفقا لوكالة رويترز.وأضاف البيان المكتوب سلفا أن سو كي أكدت أن هذه الإجراءات ستعيد ميانمار إلى عهد الدكتاتورية.وقالت سو كي "أحث الناس على عدم قبول ذلك.. والاحتجاج على الانقلاب العسكري".هناك مجموعة من العوامل التي لعبت دورا في وقوع الانقلاب، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد لسو كي.واعتبر الجيش، في البيان الذي أصدره أن الانتخابات مزورة.وهناك سببا آخر للانقلاب مرتبط بانعقاد البرلمان لأول مرة منذ الفوز الساحق، إذ جاء تحرك الجيش صباح اليوم، قبل ساعات فقط من الجلسة.هذا بجانب التوتر بين سو كي وقادة الجيش الذي وصل إلى ذروته خلال الفترة الأخيرة، فبالرغم من أنها وقفت إلى جانب الجيش عندما تم اتهامه دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا عام 2017، فإن التوترات بين الجانبين ظلت كبيرة بسبب "دور الجيش في السياسة".وكانت الرابطة الوطنية للديمقراطية قد أكدت باستمرار أنها تريد تعديل الدستور وإجراء تغييرات، الأمر الذي استمر الجيش يرفضه، معتبرا أنه "جزء أساسي" من الأمن، في بلد تملؤه الجماعات العرقية المسلحة.وبعد تكهنات بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الانقلاب، قال جيش ميانمار إنه سيتم إجراء انتتخابات حرة ونزيهة ثم سيتم تسليم السلطة للحزب الفائز.وأضاف الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، أن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، تعهد بممارسة نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي بشكل عادل.ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.