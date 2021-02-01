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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: التفتيش على 268 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:01 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 12 محافظة للتفتيش على 268 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات خلال شهر يناير، وتم رصد 119 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ومحظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وجرى إصدار 29 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ101 منشأة بيطرية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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