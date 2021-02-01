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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ189 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات السكك الحديدية المخطط تنفيذها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:01 م
مشروعات السكك الحديدية
مشروعات السكك الحديدية
علا غزال
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كشفت وزارة النقل عن خطتها لتطوير السكك الحديدية ورفع كفاءتها، بتكلفة 132 مليار جنيه، والتي نسلط الضوء على أبرزها.

1- تطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة بتكلفة 46.8 مليار جنيه.

2- تطوير منظومة الشبكة الحالية (قطع غيار، عربات قوى، الميكروويف، ماكينات تجديد وفحص السكة، صيانة الكباري) بتكلفة 27.7 مليار جنيه.

3- إنشاء خطوط جديدة (ركاب، بضائع) بتكلفة 73.8 مليار جنيه.

4- توريد ورفع كفاءة الوحدات المتحركة بتكلفة 48.2 مليار جنيه وتجديدات السكة والمزلقانات والمحطات والورش بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

كما تم التخطيط لتطوير نظم الإشارات وإزدواج الخطوط المفردة ومنها:

1- التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لـ14 مشروعا بإجمالي تكلفة 46.8 مليار جنيه.

2- جاري تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 9.8 مليار جنيه تشمل إنشاء 86 برجا رئيسيا و74 برجا ثانوي بإجمالى أطوال 971 كيلومتر على النحو التالي:

- خط "القاهرة-بنها-الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو+452.1 مليون جنيه.

- خط "بني سويف-أسيوط" بتكلفة 66.6 مليون يورو +348.2 مليون جنيه.

- خط "أسيوط - سوهاج-نجع حمادي بتكلفة 86.5 مليون يورو +846 مليون جنيه.

- خط "بنها-الزقازيق-الإسماعيلية-بورسعيد"، كذا وصلة "الزقازيق-أبوكبير" بتكلفة 61 مليون يورو + 399.5 مليون جنيه + 8.7 مليون فرنك سويسري.

- خط "نجع حمادي-الأقصر بتكلفة 115 مليون دولار.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 برجا رئيسيا و16 ثانوي بإجمالي أطوال 263 كيلومتر، جرى دخولهم الخدمة بقيمة 6.7 مليار جنيه.

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