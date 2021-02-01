«توفيق»: افتتاح 3 محالج في مايو.. و21 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الانتهاء من 3 محالج جديدة للقطن، مشيرًا إلى أنها ستكون جاهزة للافتتاح في شهر مايو القادم.وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: أن «هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بملف تطوير الشركات، ونعمل حاليًا على أكثر من ملف سواء في صناعة الغزل والنسيج أو محالج القطن».وأشار إلى أن تكلفة تطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت 21 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير التمويل من خلال بنك الاستثمار القومي وضمانات لوزارة المالية، وعقد لبيع أراضي مع هيئة المجتمعات العمرانية.وأوضح أن الهدف من تطوير المحالج هو دعم جودة القطن المصري ومكانته العالمية، منوهًا بأنه سيتم إنشاء 7 محالج جديدة بجانب محلج الفيوم الذي تم تنفيذه بالفعل، 3 سيتم الانتهاء منهم في مايو و3 سيتم الانتهاء منهم نهاية العام الجاري، ما يجعل الـ7 محالج قادرة على الاستفياء بالطاقة الإنتاجية للقطن في مصر.وأكد أن الدولة تستهدف عودة القطن المصري لمكانته المعروفة للجميع.