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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب وويجز وحمزة نمرة الأعلى استماعا في يناير على أنغامي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:55 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسين الجندي
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سجل تطبيق أنغامي للموسيقى، أكثر الأغاني التي استمع إليها المصريون خلال شهر يناير.

وأوضح التطبيق أنه تم تسجيل صعود أغاني المهرجانات مثل أندال اندال، وفكك التي انضمّت الى قائمة "توب أنغامي"، وفيما ما زالت أغنية حمزة نمرة " فاضي شوية" تتصدر هذه القائمة.

أمّا تراكات "الهيب هوب" العربية فتربع ويجز على رأس قائمتها، وكانت هناك منافسة بينه وبين شاهين بتراكه الجديد "ما علينا" الّذي صدر في يناير وتصدّر القائمة في معظم أيّام الشهر، ورغم اعتزاله ما زال بابلو في الصدارة خصوصًا بعد معلومات تفيد بأنه سوف يعود من جديد الى الساحة الفنية.

و على صعيد الأغاني المستقلة فقد شهدت عودة شارموفرز إلى الصدارة بعد فترة من الغياب، كما برز إسلام النجار عربيًا وليس فقط في مصر.

و إليكم الأغاني بالترتيب:

• أغاني المهرجانات:

1. أندال أندال- احمد موزه.
2. فكك- دبل زوكش.
3. إخواتي - الصواريخ.
4. لغبطيطا - حسن شاكوش وعمر كمال.
5. طيارات - عنبة والدبل زوكش.
6. انتي معلمة - حمو بيكا وعمر كمال.
7. بسكوتاية مقرمشة - حسن شاكوش وحماده مجدي.
8. هنا القاهرة- عنبة.
9. مع السلامة للي عايز يمشي - أوشا الصغير وعمر حفظي.
10. سور الجدعان- حودة بندق.

• أغاني البوب:

1. فاضي شوية - حمزة نمرة.
2. حان الان - ادهم النابلسي.
3. مش مرتاحين -رامي صبري.
4. الجو جميل -عمرو دياب.
5. بالبنط العريض- حسين الجسمي.
6. أماكن السهر - عمرو دياب.
7. حياتي مش تمام - رامي صبري.
8. يا حبيبي - محمد رمضان.
9. باب الجمال - محمد منير.
10. عدى الكلام - سعد المجرد.

• الأغاني المستقلة:

1.فاضي شوية - حمزة نمرة.
2.حزينة - شارموفرز.
3. القصة واللي كان - حمزة نمرة.
4. ما كملتش - محمد سعيد.
5. قولي - أحمد كمال.
6. حفضل أحبك - إسلام النجار.
7. يا أبيض يا أسود - كايروكي.
8. عبالى - غالية.
9. أصابك عشق - عبد الرحمن محمد.
10. مفتقد الحبيبة - شارموفرز.


• أغاني الهيب هوب:

1. الغسالة - ويجز.
2. شيراتون - مروان موسي.
3. ما علينا - شاهين.
4. ديناميت - مروان بابلو.
5. منحوس - ويجز.
6. على راحتي - ويجز.
7. سكو سكو - أبو الانوار.
8. نهاية العالم - مروان موسى.
9. كان نفسي - ويجز.
10. الزار - ويجز.

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