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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:05 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 368 ألفا و329 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 266 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 359 ألفا و839 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.379 حالة منذ بداية الجائحة.

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