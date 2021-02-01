تكريم 2 من هيئة التدريس بجامعة المنصورة بحفل تخرج برنامج التميز البحثي

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرف العام على بنك المعرفة المصري فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادي ( التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)، والذى يأتى فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري، ومؤسسة Knowledge E، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.حضر الحفل الأستاذ الدكتور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وفي السياق ذاته تم تكريم اثنتين من عضوات هيئة التدريس بجامعة المنصورة وهما: الدكتورة رانيا نبيه الشاهيني الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة والدكتورة هناء طه الجوهري مدرس الإحصاء التطبيقي بكلية التجارة