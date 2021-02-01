مواصلة برنامج تحدى الدروس الخصوصية للطلاب بتعليم الوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، مواصلة تنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية الذى يهدف لتنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسى بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.ولفت إلى أن البرنامج ينفذ بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث لا يتم دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.وأضاف النيلي أن البرنامج يحاضر به نحبة متميزة من ذوى الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة ولمدة 3 أسابيع تضمنت محاضرة اليوم مادة اللغة العربية وسط تفاعل متميز من الطلاب وطرح الأسئلة والإستفسارات والرد عليها بشكل فورى.