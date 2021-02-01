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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران: لا تفاوض مع واشنطن قبل رفع العقوبات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:10 م
سعید خطیب زادة
سعید خطیب زادة
منار أحمد
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جددت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة ما لم ترفع الحظر الذي فرض من قبل الإدارة الأمريكية السابقة على البلاد.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعید خطیب زادة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إجراء أي محادثات مع واشنطن بشأن عودتها إلى الاتفاق النووي، قائلا: "لا توجد محادثات ثنائية مع واشنطن".

كما أضاف: "هذه المحادثات ليست ضرورية ولن نجريها مستقبلا، فأمريكا يجب أن تعود إلى التزاماتها، وإذا حدث ذلك، عندها يمكن التفاوض في إطار الاتفاق النووي".

وردا على مواقف المسئولين الأمريكيين الأخيرة تجاه طهران، قال: "أوضحنا منذ فترة طويلة أن العبارات الإيجابية أو السلبية أو حتى الغامضة غير مهمة بالنسبة لنا، ردنا سيكون وفقًا للعمل الأمريكي".

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "مجلس الشورى"، دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إلى البحث عن آلية لإلغاء الحظر المفروض على طهران، ورفع العقوبات بدل وضع شروط مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وفي كلمة ألقاها أمام جلسة برلمانية أمس، رأى أن بلاده "لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود".

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