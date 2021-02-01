«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

يستضيف جاليري المشربية حفل افتتاح المعرض الجماعي"هي"، وذلك في السادسة من مساء يوم السبت 6 فبراير 2021، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع، يوميا من 11 صباحا إلى 8ً مساء- ماعدا الجمعة.يشارك في المعرض الفنانين حسين ديهون، ريما المزين، سيد واكد، هيام السيد.يعرض ديهون أعماله التصويرية، وهو خريج كلية الحقوق عام 2005 ثم التحق بأكاديمية الفنون لدراسة الفن الشعبى، وتعددت أنشطته بين الفن والديكور، مما جعل أعماله متقنة المنظور والتكوين، وتبرز فيها هويته الخاصة، من خلال دمج خامات مختلفة.