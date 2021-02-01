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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل لجنة الصناعة ينتقد تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:42 م
محمد مصطفى السلاب
محمد مصطفى السلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا إلى وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغائها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.

وقال السلاب، أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.

وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة إعادة النظر بشأن "الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس استثمارها.

وأوضح أن ذلك الأمر يمثل ازدواجًا ضريبيًا، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.

كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.

وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.

وتطرق السلاب فى كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا: "نحتاج إلى توحيد فى الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها".

كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.

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