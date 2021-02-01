«الري»: تأهيل وتبطين الترع يرفع كفاءتها في توفير المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة بما ينعكس سلبًا على نوعية المياه بها، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان.وأوضح المتحدث الرسمي لـ"الدستور"، أن ذلك الأمر دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق فوائد عديدة اقتصاديًا وفنيًا ومجتمعيًا ومنها تقليل مساحة القطاع المائي وبالتالي تقليل فواقد الرشح والبخر بالترعة، وعدم الحاجة لإطلاق كميات أكبر من المياه للوصول لمناسيب أفمام الفروع الموجودة على الترعة.وأكد غانم، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وزيادة سرعة توصيل المياه بالترعة وبالتالي وصول المياه لنهايات الترع وخفض عدد شكاوى المزارعين وعدم الحاجة لتجاوز فترة المناوبة المقررة.