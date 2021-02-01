القوى العاملة: تعديلات على مشروع قانون العمل لمواجهة مستجدات كورونا

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل في عهدة البرلمان من فبراير 2017، وذلك بعد أن تم إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث "الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" وتم التوافق على جميع نصوصه، مشيرا أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لاستحداث أية تعديلات على مشروع القانون تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد من المنزل.وأكد وزير القوى العاملة، في مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل كان له السبق - علي الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا- في منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدي أجازه استثنائية مدفوعة الأجر.وشدد سعفان، على أن الوزارة كانت حريصة علي أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصري الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافي ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.