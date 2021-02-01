رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب والصيدلة والهندسة خلال جولة تفقدية لعمليات التطوير والتجهيزات للتحول الرقمي لإجراء الاختبارات الإلكترونية للعام الجامعي 2020-2021 م.رافقه خلال الجولة بكلية الطب الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتوره بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة مدير برنامج المنصورة مانشستر بكلية الطب، ورافقه بكلية الصيدلة الدكتوره منال عيد عميد كلية الصيدلة وبكلية الهندسة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط أن تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية يأتى في إطار سعى الجامعة للانتقال من النموذج التقليدى إلى النموذج القائم على التحول الرقمى الشامل تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية والإسراع بمعدلات التحول نحو الرقمنة بشكل يضع الجامعة فى صدارة جامعات الجيل الثالث الأكثر تطورا وقدرةً على التعامل مع متطلبات عصر المعلومات.