«التأمينات»: صرف 3 أشهر منحة وفاة مع أجر العمل

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.وأكدت الهيئة أن المنحة بالأجر أو المعاش المستحق تقدر عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.وأشارت الهيئة إلى ضرورة توافر عدة أمور للاستحقاق وهي:- تقديم طلب صرف المنحة.- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.وفيما يخص المستندات اللازمة لأداء الخدمة:-- شهادة وفاة صاحب المعاش.- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​