تشغيل قطارات جديدة.. تعرف على أرقامها وخطوطها

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة أسوان وتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على الخطين البحري والقبلي بداية من اليوم الإثنين.ومن أبرز القطارات التي سيتم تغيرها، قطاري 1014 و1015 القاهرة - أسوان، وقطار 59 المنصورة - القاهرة، وقطار 1142 و1143 على خط القاهرة - الإسماعلية والعكس، وقطار 951 بورسعيد المميز، وقطار 257، و362 بنها - الزقازيق والعكس.