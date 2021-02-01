«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

في أبسط صورها تعرف النظرية الفيزيائية "الأكوان المتوازية" Parallel Universes بأنها عبارة عن مجموعة افتراضية متكونة من عدة أكوان - بما فيها الكون الخاص بنا- وتشكل معًا الوجود بأكمله. وفكرة الوجود متعدد الأكوان هو نتيجة لبعض النظريات العلمية التي تستنتج في الختام وجوب وجود أكثر من كون واحد، وهو غالبًا يكون نتيجة لمحاولات تفسير الرياضيات الأساسية في نظرية الكم بعلم الكونيات.أو بمعني آخر أكثر بساطة تخيل أن هناك نسخة أخرى منك، بل أكثر من نسخة٬ تعيش كل واحدة في مكان وكون مختلف، وفي كل مكان تعمل عمل مختلف وتعيش في أسرة مختلفة وظروف مختلفة. أنت كما أنت وترتبط تلك النسخ مع بعضها، ولكنهم جميعًا يعيشون في عوالم مختلفة وبالتالي صفات مختلفة٬ فقد تكون فقير في هذا الكون أما في الكون الآخر فأنت أغنى الأغنياء.أما "تناسخ الأرواح" التي تؤمن بها بعض الطوائف الهندية فيعرفها علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات بأنها:"عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر٬ من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد."ويذكر ابن حزم في الملل والأهواء والنحل أن بعض القائلين بتناسخ الأرواح يعتقدون أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلي أجساد أخرى٬ وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقت٬ وإن كان بعضهم يمنع من انتقالها إلي غير جنس أجسادها."ويربط الشهرستاني التناسخ بقضية الثواب والعقاب٬ ولهذا يذكر أن التناسخ هو "أن تتكور الأكوار والأدوار إلي ما لا نهاية٬ ويحدث في كل دور مثلما حدث في الأول٬ والثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار أخري لا عمل فيها٬ والأعمال التي تخف فيها إنما هي أجزية علي أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية."ما الذي يربط بين نظرية فيزيائة وأخري ميتافيزيقية بالعالم السردي الذي نسجه الكاتب إبراهيم فرغلي في روايته الأحدث "قارئة القطار" والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية ؟ ربما ما يربط عالم القطار بشخوصه وعلي رأسهم ــ قارئة القطار العارية نفسها ــ وأحداثه هي تلك الاسئلة والألغاز التي ستحيط بمتلقي العمل السردي٬ عن ماهية عالم القطار وشخوصه٬ عن الأفكار التي تطرحها الرواية بقدر فلسفي كبير٬ عن الغموض الذي يلف الأحداث والشخصيات وحيرتها الوجودية٬ عن "محمود الوهم" الراوي فاقد الذاكرة والكينونة٬ وعن الأوهام التي حملها علي ظهره طوال عمره٬ والتي تنقشع في النهايات الأخيرة٬ تلك التي لا يجدي معها استعادة الكينونة الوجود بعدما وصل لنهاية الرحلة.تحمل الرواية في مستوي تلقي آخر السؤال الوجودي الذي طالما أرق البشر منذ فجر الخليقة: هل المعني في الرحلة ذاتها ومسارها وما نكتشفه خلالها٬ أم في محطة الوصول ووجهته؟ فبطل الرواية الراوي بدأ رحلته لاهثا ليلحق بقطار لا نعرف وجهته٬ وهل هو هارب من أقداره ومصائره أم يركض ورائها. هل كان البطل الراوي هو "محمود الوهم" الذي ظل طوال عمره هاربا من جذوره وانتماءه محملا بالغضب والضغينة تجاه هذه الجذور والهوية٬ ولكن في زمان ومكان آخرين؟ وهل كشفه لحقيقة الأوهام التي حملها علي ظهره طوال حياته ساعدته في الوصول الآمن لنهاية رحلته ؟ كلها اسئلة وألغاز غامضة يفجرها السرد الروائي المحكم٬ والذي يطرح أكثر من مستوي للتلقي من قارئ لآخر٬ وفي كل مرة للتلقي من المؤكد إنها ستختلف عن سابقتها.تحتشد الرواية بالعديد من الإشارات والتأويلات٬ من أول سقوط حافظة الراوي وهو يركض للحاق بالقطار٬ مما يحيل لبداية مغادرته لعالمه هويته كما يعرفها. مرورا بقارئات القطار وهن كثيرات وليس فقط القارئة العارية٬ سواء ذكري أو غيرها حتي جدة "محمود الوهم" وكونها حافظة المعرفة وحاملتها٬ بل كانت مصدر المعرفة الأول والأوحد لحفيدها محمود الوهم. بما تختزنه من حكايات حملت محمود طفلا لعوالم وحيوات رحبة فسيحة٬ بعيدا عن قريته الساكنة٬ سكونا أشبه بالموات. وهو ما يستدعي صورة المرأة كمعادل موضوعي للمعرفة والنور٬ وهو ما قدمه "فرغلي" من قبل في روايته "معبد أنامل الحرير". فهناك صلة وثيقة بين بطلات "قارئة القطار" والرواية السالفة٬ وهو خط يمتد في مشروع "فرغلي" السردي وتأكيده علي ثنائية المرأة المعرفة.حتي "فاطمة" تلك الفتاة المتمردة المغردة خارج السرب قياسا بظرفها التاريخي والموضوعي التي تواجدت فيه. فرغم اغتصابها وحملها سفاحا من مخدومها "البيه" إلا أنها عندما أتيحت لها الفرصة قررت الخروج من جلباب أبيها الرجل٬ وإنطلقت لعوالم أكثر رحابة٬ تبحث عن ذاتها المستقل في التعليم والدراسة والعمل٬ بعيدا عن المركزية الذكورية لأغلب نساء وقتها."قارئة القطار" رواية تحمل الكثير من الرؤي والأفكار الفلسفية٬ وهو ما يؤكد عليه الرواي بصوت قارئة القطار العارية٬ وهي تستهل حكيها بــ"كان يا ما كان.. كنت وكان ما كان" وثنائية الحيرة الأبدية٬ هل نحن حصيلة أقدارنا ومصائرنا المسجلة مسبقا٬ أم أرداتنا الحرة يمكنها أن تختار ما كان وما سيكون٬ وهل ذواتنا ووجودنا في هذا العالم حقيقة أم وهم٬ وهل معارفنا هذه حصيلة الحواس أم العقل..ورغم التوازي السردي بين الحكايتين٬ محمود الوهم وعالم القطار٬ إلا إن البناء السردي جاء محكما سلسا بلا تعقيدات٬ فلا يصاب قارئها بالتشتت أو الإرتباك أمام مثل هذا السرد الروائي٬ بل ستتابع وتلهث وراء البناء الروائي لتحل ألغازه وغموضه الذي لن تصير بعده كما كنت قبله.تبقي الإشارة إلي أن قارئة القطار هنا لم تكن أبدا معادل لشهرزاد القصيدة٬ ولم يكن الراوي شهريار الملوح بسيف مسروره تهديدا ووعيدا٬ إنما جاءت القارئة متسيدة٬ تحكم خيوط غزلها بإحكام ودأب حتي تستمر الرحلة٬ ويستمر القطار إلي وجهته. ولم "تفك" القارئة نسجها المعرفي كما فعلت "بينلوبي" بطلة أوديسا هوميروس.