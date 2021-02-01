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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدراوي: يجب تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من فرض ضرائب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:38 م
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد النائب محمد بدراوي، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من فرض ضرائب جديدة وتخفيف المعاناة عن المواطن المصري فضلا عن الاقتراض، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة.

من جهتها، انتقدت النائبة ميرفت إليكسان، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على المشروع المقدم منها داخل اللجنة البرلمانية مطالبة بالتزامهم بالمشروع كما ورد من مجلس الوزراء، بقولها: "هناك ملحوظة عامة، نجد الحكومة هي التي تطالب أثناء مناقشة مشروعات قوانينها داخل اللجنة بالتعديل".

جاء ذلك خلال تعقيب أعضاء المجلس على بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

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