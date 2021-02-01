بعض الصفوف من المنزل.. سيناريوهات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول (خاص)

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السيناريوهات المتوقعة بشأن عودة الدراسة وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير وفقًا لما هو معلن.وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيُعلن كافة التفاصيل في 14 فبراير المقبل بشأن الامتحانات واستكمال العام الدراسي.ولفتت إلى أن وزيرالتعليم سيكشف آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكيفية عودة الدراسة في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وأوضحت أنه بالنسبة لامتحانات ما الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم عقدها إلكترونيًا من المنزل باستخدام «التابلت»، مؤكدة أن وزير التعليم بصدد إعلان التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية يوم 14 فبراير المقبل.