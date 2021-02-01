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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«معيط»: خصصنا لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر 1٫5 مليار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:59 م
محمد معيط
محمد معيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على زيادة أجور الفئات الوظيفية التى تستهدفها الدولة باعتبارها محور التنمية البشرية فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، قائلا: "بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعى تم تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز التعليم قبل الجامعى لتصل جملة ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر إلى نحو 1٫5 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي ستتحملها الخزانة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع إلى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وقال وزير المالية، تقر زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم يستفيد منها نحو1٫4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1٫8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة وتم منح حافز أداء إضافي شهريا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي يستفيد منه نحو 1٫4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1٫2 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه تقرر أيضا زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150 جنيها و250 جنيها ويستفيد منها نحو 110 ألف من مدير ووكلاء المدارس والمعاهد الأزهرية وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه، وتابع الدكتور محمد معيط، قائلا:" تم تقرير مكافأة اضافية عن امتحانات النقل تعادل 25%يستفيد منها المعلمون والاداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي وبتكلفة سنوية قدرها 2،3 مليار جنيه مضيفا تم انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500 مليون جنيه من الخزانة.

وأشار وزير المالية، إلى إنه بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي تم تقرير زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة وتم زيادة مكافأة الامتحانات بالجامعات المصرية بعبء مالي 350 مليون جنيه خلال عام 1920 لتوحيد قيمة ما يعادل 500 يوم سنويا لكل الجامعات المصرية، وتم تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتي ترتبط بالأداء التعليمي بالجامعات بتكلفة سنوية قدرها 285 مليون جنيه خلال عام 1920.

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