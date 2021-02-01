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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:58 م
حريق مخزن الأحذية
حريق مخزن الأحذية
محمد عيسي
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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كل المخالفات والمسئولين عنها من كل الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على سيادته للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية، على أن يكون ذلك عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الرسمي ([email protected]) أو الخط الساخن (۱۹۱۱۷) أو رقم التواصل على تطبيق WhatsApp  ۰۱۰۵۰۶۰۱۸۸۸  لما تشكله من ضرر بالغ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن كونها جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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