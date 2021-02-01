عضو «الشيوخ» بقنا يهدي مستشفى نجع حمادي العام جهازا لرسم القلب

أهدى النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، مستشفى نجع حمادي جهازا لرسم القلب فور علمه بتعطل الجهاز الموجود، وذلك حرصا علي توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين والتخفيف عنهم.وأكد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، على دعمه الكامل لقطاع الصحة بالمحافظة مشيرا إلي تواصله الدائم مع الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من أجل دعم القطاع الطبي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.جدير بالذكر أن البرلماني، كان قد أهدى مستشفى أبوتشت العام الشهر الماضي جهازين حاسب آلي بمشتملاتهما من طوابع وماسح ضوئي، لسرعة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين البسطاء.