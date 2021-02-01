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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان»: قوة عمل الأجانب بمصر لا تتجاوز 10% طبقًا للقانون

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:20 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت المصرية طبقًا للقانون لا تتجاوز الـ 10% من إجمالي قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة.

وأضاف الوزير، أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد على 29 ألفًا، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونًا.

وأكد "سعفان"، أن هناك مهنًا وأعمالًا محظورًا على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.

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