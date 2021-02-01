فتح باب التسجيل للحصول على شهادة التحول الرقمي بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب علي نظم تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- تمهيدي- ماجستير- دكتوراه)، حيث يجب أن يجتاز المتدرب عدد سبع دورات تدريبية للحصول على الشهادة، مدة كل منهم لا تزيد عن يومين على أن يتم الانتهاء منهم خلال 14 يوما، كما سيتم عقد الدورات أونلاين على برنامج Webex، كما صرح سيادته بتعامل المدربين من خلال برامج office 2016 لذا يجب مراعاة تحميله على جهاز الكمبيوتر الخاص بكل متدرب قبل البدء في الدورة، على أن تكون رسوم الاشتراك 840 جنيه، ويتم البدء في الدورة فور استكمال العدد المطلوب وإبلاغ كل المسجلين بها تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.