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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرع جديد للمحكمة الدولية العليا لتسوية النزاعات في لبنان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:33 م
المحكمة الدولية العليا
المحكمة الدولية العليا
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أعلنت المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات - لندن، افتتاح فرع جديد لها في لبنان، متمثلا بمحكمة تعنى بحل المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار وغيرها الوطنية والدولية على حد سواء عن طريق التحكيم أو أي وسيلة أخرى بديلة من وسائل الحل السلمية.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته في الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الإثنين "أن هذا المركز، هو المركز الرئيسي والفرع الأساسي والمحوري لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن كل ذلك تم بعد مفاوضات ونتيجة جهود حثيثة بذلها رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا القاضي المستشار سايد سيدة في هذا المجال".

ولفت البيان إلى أنه "تقرر تعيين المستشار الدكتور عبد الرؤوف حجازي مسؤولا عاما للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وأفريقيا وممثلا للمحكمة".

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