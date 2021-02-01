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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد المياه.. «ري الدقهلية» تواصل تأهيل الترع المتعبة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.

وواصلت الإدارة المركزية للمواردالمائية والري بمحافظة الدقهلية، الإثنين، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة "سنتماي" بهندسة ري ديرب نجم بإجمالي طول  9.400 كيلو متر، بينما بلغ ما تم تنفيذه 3.200 كيلو متر صب خرسانة، و3.320 كيلو دبش 30 سم، وبلغت نسبة التنفيذ 32%، وتنفيذ عملية تأهيل وتبطين ترعة "لوقين" من ك 2.500 إلى كيلو 3.00، بهدف ترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.

من جهته،، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

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