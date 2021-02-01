الجامعة العربية تحتفل بيوم المرأة العربية

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أنه، وفي ظل ما تكبدته المرأة من معاناة بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على كل فئات المجتمعات وعلى المرأة بصفة خاصة، فإنها تقدر جهود الدول العربية التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحلية واستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة كورونا والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية، خاصة على المرأة والفتاة والأطفال والعائلة بصفة عامة، حيث شهد الاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث آثار كورونا على النساء والفتيات عروضًا رائدة للدول الأعضاء في هذا الشأن.جاء ذلك في بيان للجامعة، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية، الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، تقديرًا وتكريمًا للإنجازات التي حققتها المرأة العربية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق السلم والأمن، وتثمينًا لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعنا العربي.وأشادت الجامعة بما قدمته المرأة العربية من أدوار استثنائية خلال تلك الأزمة، خاصة وأن النساء تشكل ما يقرب من 70% من الأطقم الطبية والتمريض بناءً على الإحصاءات الدولية الأخيرة التي تواجه الجائحة، إلى جانب المرأة العاملة والمعيلة التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا وحماية أسرهن، وهو ما رصدته مبادرة "قصتي مع الكورونا"، والتي أطلقتها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بهدف إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه النساء والفتيات في مواجهة الوباء، ولتوثيق صوت المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار في خطط الاستجابة لتبعات الفيروس.وقال بيان الجامعة إن "يوم المرأة العربية يعد مناسبة سنوية لتجديد الالتزام على متابعة مسيرة النهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، والإشادة بما حققته المرأة العربية من مكاسب في سبيل تحقيق المساواة، وبهذه المناسبة وانطلاقًا من اهتمام الجامعة العربية بقضايا حقوق وتمكين المرأة، وتقديرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة المرأة والأسرة والطفولة على عقد اجتماعات لجنة المرأة العربية بداية شهر فبراير من كل عام توافقًا مع الاحتفال بيوم المرأة العربية".وأشار إلى أن لجنة المرأة العربية ستعقد دورتها الأربعين برئاسة جمهورية جيبوتي يومي 10 و11 فبراير 2021 على المستوى الوزاري عبر المنصة الرقمية.كما سيعقد على هامش أعمال لجنة المرأة العربية في اليوم الأول، الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة على المستوى الحكومي، بهدف توحيد رؤى الدول العربية للخروج بموقف عربي حول الموضوع الرئيسي المطروح على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث يشارك في أعمالها السيدات والسادة الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.تجدر الإشارة إلى أن لجنة المرأة العربية، وعلى مدى مسيرتها تقوم بمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة للنهوض بالمرأة العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تُعنى اللجنة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يتوافق وتطبيق المعايير والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الدول الأعضاء، وتعمل على وضع واستحداث سياسات وخطط وبرامج للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية.وأكدت جامعة الدول العربية، في بيانها، على التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كل الدول الأعضاء، سعيًا للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وعلى المضي قدمًا في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.