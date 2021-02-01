شروط ورابط التقديم بالمدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد

طالبت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أولياء الأمور الراغبين في التقديم بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد الدخول الجديد 2022_2021، بالتسجيل عبر الرابط التالي http:www.eis-zayed.com.وحددت المدرسة شروط التقديم للصف الأول رياض الأطفال كالتالي:1- سن الطفل في أول اكتوبر 2021 لايقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم.2- التأكد من جميع البيانات المدخلة على الموقع، حيث أن أي بيان غير صحيح يسقط حق الطفل في التقديم.3- متابعة موقع المدرسة وصفحة الفيسبوك بشكل يومي للاطلاع على تعليمات الاختبار.4- يتم تحديد موعد الاختبار بعد غلق باب التقديم يوم الأحد 28 يناير.5- وسيلة التواصل مع ولي الأمر هي الايميل المسجل في استمارة التقديم ولا يتم الاتصال تليفونيا بولي الأمر