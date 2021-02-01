«النقل» تؤكد استمرار تعقيم أوتوبيسات «سوبر جيت»

أعلنت وزارة النقل، عن قيام شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة "سوبرجيت"، إحدى الشركات التابعة، بمتابعة أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات، والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت وزارة النقل، أن الشركة تحافظ على استمرارية تعقيم وتطهير الأتوبيسات بصورة مستمرة بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد.