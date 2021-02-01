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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير فرنسا لدى موسكو: الحوار مع باريس حول مكافحة الإرهاب متواصل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:30 م
السفير الفرنسي لدى
السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي
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أكد السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، اليوم الإثنين، أن الحوار بين فرنسا وروسيا بشأن مكافحة الإرهاب سيستمر على جميع المستويات.

وقال ليفي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية متحدثا عن التعاون الروسي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب: "إن مكافحة الإرهاب تعتبر التحدي المشترك الذي نواجهه، حتى في أصعب فترات علاقاتنا، واصلنا التعاون الثنائي دائما بهدف ضمان سلامة الفرنسيين والروس أينما كانوا.. هذا جانب مهم من علاقتنا".

وأضاف: "أعادت السلطات الفيدرالية التأكيد على التزامها بسيادة القانون، وهذا هو الموقف الذي توقعناه ونقدره.. سيستمر الحوار حول هذا الموضوع على جميع المستويات".

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