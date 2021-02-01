سفير فرنسا لدى موسكو: الحوار مع باريس حول مكافحة الإرهاب متواصل

أكد السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، اليوم الإثنين، أن الحوار بين فرنسا وروسيا بشأن مكافحة الإرهاب سيستمر على جميع المستويات.وقال ليفي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية متحدثا عن التعاون الروسي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب: "إن مكافحة الإرهاب تعتبر التحدي المشترك الذي نواجهه، حتى في أصعب فترات علاقاتنا، واصلنا التعاون الثنائي دائما بهدف ضمان سلامة الفرنسيين والروس أينما كانوا.. هذا جانب مهم من علاقتنا".وأضاف: "أعادت السلطات الفيدرالية التأكيد على التزامها بسيادة القانون، وهذا هو الموقف الذي توقعناه ونقدره.. سيستمر الحوار حول هذا الموضوع على جميع المستويات".