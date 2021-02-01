طرق ناميبيا تنال جائزة «الأفضل» في إفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت هيئة الطرق في ناميبيا حصولها على جائزة "الطرق الأفضل" في إفريقيا جنوب الصحراء من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).وأوضحت هيئة الطرق الناميبية في بيان اليوم الاثنين، احتفاظها بمكانتها باعتبارها تمتلك أفضل الطرق في إفريقيا جنوب الصحراء، مستشهدة بتأكيدات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن جودة البنية التحتية للطرق في ناميبيا تظل هي الأفضل في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث سجلت البلاد معدل 5.2 من 7، متفوقة على جنوب إفريقيا ورواندا، اللتين سجلتا 5 درجات لكل منهما.وذكرت الهيئة أن ناميبيا حصلت على جائزة جودة الطرق من المنتدى الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، واحتلت المرتبة 23 عالميا.وأفادت هيئة الطرق بأن نجاح ناميبيا في الاحتفاظ بهذه المكانة يرجع إلى عاملين مهمين، وهما استراتيجية الصيانة الفعالة للبنية التحتية للطرق القائمة، والتي تلعب دورا محوريا في إطالة عمرها، وتحسين وإنشاء طرق جديدة، مما يساهم بشكل كبير في جودة الطرق الوطنية.