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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
ندي حمدي
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قالت مصادر مطلعة وشهود عيان على حريق عقار منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، والذي نشب في مخزن أحذية بعقار سكني مكون من 14 طابقًا بالقرب من الطريق الدائري، أن النيران التي بدأت قبل يومين ومستمرة حتى الآن تسببت في انهيار أجزاء من العقار.

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في واقعة نشوب حريق في برج سكني بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 14 طابقا، يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، وأنه مبنيٌ دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وأن مالك العقار المقبوض عليه من قبل جهات التحقيق قدم طلبا للتصالح وتم رفضه من قبل الحي.

وحسب التحريات والتحقيقات، فإن الحريق نشب في البدروم والطابق الأرضي، وهما عبارة عن مخازن أحذية "كوتشي"، مملوكة لصاحب العقار المتحفظ عليه لمناقشته حول ملابسات الواقعة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذى أكد في محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة في لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها، إلا أنه فوجئ بنشوب الحريق.

وأفادت تحريات المباحث ومناقشة صاحب العقار ومالك المخزن بأن أسباب اشتعال النيران على مدار 3 أيام متواصلة هبالمادة التي تستخدم في "الكاوتش" الخاصة بالأحذية، وأن البدورم ليس به أي فتحات تهوية تساعد القوات على عمليات الإطفاء، وأن الحريق تسبب في سقوط سقف المخزن وتآكل جدران العقار، وتم تشكيل لجنة هندسية بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع النيابة العامة لإعداد تقرير، ولمعرفة ما إذا كان الحريق قد أثر على العقار والأعمدة الخاصة به.

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